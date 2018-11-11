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      Скандальный Alekseev выступил в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018"

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      "Танцы со звездами 2018" – выступление Никиты Алексеева
      "Танцы со звездами 2018" – выступление Никиты Алексеева

      Популярный проект "Танцы со звездами 2018" продолжает удивлять украинцев. Во время 12 прямого эфира спел скандальный певец Никита Алексеев (Alekseev), который неоднократно выступал в России.

      Четвертьфинал популярного шоу "Танцы со звездами 2018" был наполнен неожиданными сюрпризами. Пары подготовили два эффектных номера. В частности, станцевали под пение известных вокалистов.

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      Одним из приглашенных звездных гостей был Никита Алексеев. Певец часто ездил в Российскую Федерацию, где не только выступал, но и получал награды. Так, Никита Алексеев победил в номинации "Прорыв года" российской премии "Муз-ТВ", стал лауреатом российской премии "Золотой граммофон".

      И не только страна-агрессор отметила вокал артиста: в Беларуси его назвали "Певцом года", после чего отправили представлять соседнее государство на "Евровидении 2018".

      Артист вышел на сцену "Танцев со звездами 2018" 11 ноября. Никита Алексеев признался, что был счастлив попасть на развлекательный проект, так как в этих столичных павильонах снималось шоу "Голос страны", которое и стало билетом вокалиста в мир шоу-бизнеса. Под песню скандального артиста выступили Мишель Андраде и Женя Кот.

       

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      "Танцы со звездами 2018" 12 выпуск смотреть онлайн – выступление Никиты Алексеева

       

      Теги: Российские гастролеры Музыка LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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