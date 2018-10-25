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      Сказала себе, что буду крепким орешком и ничего не отдам, – Свитолина о победе над Возняцки

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Jimmie48 Photography.

      Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась с первого места в своей группе в полуфинал итогового турнира WTA в Сингапуре. В третьем матче своей группы она победила представительницу Дании Каролин Возняцки.

      Стоит заметить, что благодаря победе над чешскими теннисистками Петрой Квитовой 2:0 (6:3, 6:3) и Каролиной Плишковой 2:1 (6:3, 2:6, 6:3), украинке достаточно было выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал.

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      "Перед матчем я знала, что мне для полуфинала нужно выиграть один сет. На мне было много давления и на Возняцки тоже. Этот формат непростой, нет простых сценариев. Сегодня психологически мне пришлось преодолеть трудные моменты. С Возняцки нужно всегда перебить еще один мягкий мяч через сетку, она всегда идет за каждым мячом. Поэтому для меня психологически это одно из самых сложных сражений. В последнем гейме второй партии я играла хорошо, потом она сыграла невероятно на сетболе. Я только сделала одну ошибку, которая была очень грубой, я расстроилась. В других случаях она играла как чемпион, этого я от нее и ждала, она решительно действует в таких ситуациях. На пятом сетболе я сказала себе, что буду крепким орешком и ничего не отдам", – прокомментировала победу Свитолина.

      Напомним, Свитолина победила Возняцки и заняла первое место в своей группе. В полуфинале она сыграет с теннисисткой, которая займет второе место в Красной группе. Кто это будет, определится в пятницу, 26 октября.

      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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