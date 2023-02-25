90 секунд до апокалипсиса: как росли и изменялись ядерные арсеналы России и США

Ядерное оружие может нести смертельную угрозу всему миру, а может быть и фактором мира, если контроль над ним у ответственных политиков. Нынешние заявления и действия лидеров России ставят действующий с 1945 года статус кво под сомнение. Не зря часы Судного дня сейчас указывают, что времени осталось совсем мало – 90 секунд до апокалипсиса.

Вина за эскалацию – полностью на России, Владимир Путин чуть ли не в каждой своей речи напоминает о российском ядерном потенциале, а в обращении к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года вообще объявил о приостановлении участия в договоре СНВ-3 и намекнул на возобновление "ядерных испытаний". Такие заявления возвращают мир к реалиям Холодной войны и неопределенности в будущем. Как мир оказался в этой точке и как формировались ядерные арсеналы США и России читайте в материале 24 Канала.

К теме Что такое ДСНО и опробует ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа

На заре ядерной эры

Первые значительные успехи в ядерной программе достигли нацисты (впервые расщепление атома осуществили именно немецкие ученые в 1938 году). К счастью, Uranprojekt нацистов не был доведен до конца.

США и СССР вели свои ядерные проекты параллельно, однако существенно отставали. Лидерство США обеспечили восторженные немецкие специалисты и технологии. В 1945 году Manhattan Project дал результат, были созданы первые три плутониевых ядерных бомбы. Trinity, Little Boy и Fat Man. Первая была взорвана в июле 1945 года в ходе испытаний на территории США.

Две другие стерли с лица земли два японских города. Хиросиму и Нагасаки, унеся от 129 000 до 226 000 человеческих жизней.



Хиросима через месяц после ядерного взрыва / фото AP

Ядерный паритет

Наличие ядерного оружия стало фактором давления США и Великобритании на СССР, однако уже в 1949 году у "советов" появилась своя атомная бомба РДС-1 (в США ее назвали "Джо-1" в честь Сталина). Фактически это были украденные технологии. Следовательно, в мире образовался формальный паритет – у двух стран, которые были полюсами в Холодной войне, появилось ядерное оружие, потенциально способное уничтожить друг друга, а одновременно обречь планету на ядерную зиму и апокалипсис.

США и СССР столкнулись в военном конфликте в Корее, однако не пошли на неконвенциональное обострение. Карибский кризис 1962 года поставили мир на грань ядерной войны, но Кеннеди и Хрущев, едва ли не в последний момент, все же нашли силы сделать шаг назад.

Так сработала стратегия ядерного сдерживания, когда страх перед гарантированным обоюдным уничтожением останавливал конфликт и заставлял врагов договариваться. Как США, так и СССР поняли, что оказались в ситуации, когда не важно, кто первый нанесет удар, ведь у противника останется возможность нанести ответный удар.



Хрущё и Кеннеди / фото из архивов Госдепа США

Ядерный клуб

5 августа 1963 г. в Москве был подписан Договор о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Он не остановил ядерные испытания, однако существенно их ограничил. Договор о полном запрете будет подписан только в 1996 году, впрочем, он до сих пор не подписан или не ратифицирован некоторыми государствами так называемого "ядерного клуба".

В настоящее время в "ядерный клуб" входят:

США,

Россия,

Великобритания,

Франция,

Китай,

Индия и Пакистан,

потенциальными его участниками являются Израиль и КНДР,

возможно, скоро к нему присоединится Иран.

В 1989 году добровольно отказалась от ядерного статуса ЮАР, а в начале 90-х ядерный статус потеряли Украина, Казахстан и Белоруссия.

Ядерный клуб / инфографика Federation of American Scientists

Вполне возможно, что для бывших республик СССР (на самом деле – колоний) это был единственный путь для обретения независимости.

"Гонка вооружений"

, еще 1 августа 1991 года президент Буш произносил с трибуны Верховной Рады свою Chicken Kyiv speech, что делает дискуссии вокруг Будапештского меморандума не имеющими никакого смысла. Другое дело, что ни Лисобонский протокол, присоединивший Украину к СНВ-1, ни сам Меморандум, не дали Украине никаких реальных гарантий.

Холодная война, несмотря на локальные конфликты, не перешла в горячую фазу, но имела свое проявление в так называемой "гонке вооружений". Большую роль в противостоянии сыграла пропаганда или то, что ныне назвали бы ИПСО. Не решающим в Холодной войне стал несуществующий американский проект "Звездных войн" (СОИ – Стратегическая оборонительная инициатива).

Страх от переноса "гонки вооружений", в частности ядерных, надорвал СССР и стал одной из причин экономического краха этой сверхдержавы.

По оценкам ученых,, из них более 8 000 сконцентрированы в руках 2 стран –США и России (здесь и дальше – расчеты и данные Federation of American Scientists).

Если считать боеголовки, которые списаны, но пока не уничтожены, количество растет до 11 000 и это более 90% мировых запасов. При этом, на пике, внутри 80-х годов прошлого века, обе сверхдержавы совокупно владели более 60 000 ядерных зарядов в пропорции примерно 2/3 к 1/3 в пользу СССР.

В этой страшной цифре есть ответ на то, почему наши родители и деды, во времена СССР, большую часть своей жизни жили в общежитии вместо отдельной квартиры, почему не было туалетной бумаги, а автомобиль в СССР так и оставляя роскошью, а не средством передвижения.

Экономики США и СССР были не сопоставимы, но в Москве решили не только держать удар, но и вообще иметь двойное преимущество, поэтому все деньги Союз тратил на создание чрезмерно дорогого оружия, которое потом придется собственноручно уничтожать за опять же сумасшедшие деньги.

Читайте также НАТО vs Россия на языке цифр: где россияне проиграют, а в чем имеют преимущество

При этом десятки тысяч боеголовок были просто не нужны – это рано поняли, например, во Франции и Великобритании, ограничившись сотнями зарядов. СССР создавал все новые и новые "бомбы" для того, чтобы иметь возможность по несколько раз уничтожить Землю (планете хватило бы и однажды) и иметь первую позицию в Книге рекордов Гиннеса. Даже в США фактически отказались от стратегии ядерного преимущества и начали ограничивать, а затем и сокращать количество стратегического вооружения.

Сравнение мощности ядерных зарядов "тогда" и "сейчас" / инфографика Federation of American Scientists

Кстати, качество и количество имеющихся в России ядерных боеголовок после всего, что мы узнали по итогам войны в Украине, вызывает серьезные сомнения, однако, конечно, никто не хочет их проверять. Может быть, даже в самой России.

Этапы противостояния

В 50-е и 60-е СССР панически наверстывал отставание от США, чтобы установить символический ядерный паритет.

Карибский кризис

По состоянию на 1960 год суммарная мощность ядерных боеголовок в ядерном арсенале США составила более 20 тысяч мегатонн, что примерно эквивалентно мощности 1,36 миллиона бомб, сброшенных на Хиросиму в августе 1945 года.. США по состоянию на 1960 год имел 18 638 боевых зарядов, в СССР – 1048 боевых зарядов.

Далее последовал Карибский кризис (1962), доказавший, что количество имеет значение до определенного предела (тогда США имели 25 540 зарядов против 3 346 советских, но все равно предпочли договариваться, чем воевать).

Мир начинает осознавать угрозу

Максимум у Пентагона был в 1966 – 1968 годах – приблизительно 31 200 боеголовок (это время войны во Вьетнаме и появления собственного атомного оружия во Франции (1960) и Китая (1664). В СССР было уже 8 400 зарядов.



Как менялся ядерный потенциал США и России на протяжении истории / инфографика Statista

В 1968 году был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, он был одобрен на Генассамблее ООН и открыт к подписанию 1 июля в Москве в Вашингтоне и Лондоне (вступил в силу весной 1970-го).

В последующие 20 лет США сокращают свой арсенал на треть. А СССР наоборот увеличивал и получил вожделенный реальный ядерный паритет до 1977 года. Тогда у обеих стран было примерно по 25 000 боеголовок. При этом считалось, что ядерный паритет был установлен еще в конце 60-х.

"Разрядка"

В 1972 и 1979 годах США и СССР заключают два договора об ограничении стратегических ядерных вооружений, известных как ОСО-1 и ОСО-2 (на английском – SALT-1 и SALT-2).

Также в 1972 году был заключен так называемый "Договор ПРО". Соглашение предусматривало ограничение систем противоракетной обороны. Весь этот комплекс мер получил в истории имя "Разрядка", когда две сверхдержавы поняли, что зашли в гонке вооружений слишком далеко.

Новая эскалация

"Разрядка" не завершила Холодную войну и новым полем боя стал Афганистан, оккупированный россиянами. Он же стал могилой для советской империи.

Пик ядерного могущества СССР пришелся на 1986 год – это 40 159 ядерных зарядов (это время "Перестройки", экономического кризиса и осознания бремени войны в Афганистане).

Тогда же в СССР осознали всю глубину кризиса и попытались спасти "советский проект". Для этого нужно было примириться с США и остановить гонку вооружений. В Москве очень боялись космических ударов от американцев (интересно было бы посмотреть лицо кремлевских стратегов, когда те узнали, что СОИ была блефом).

Конец Холодной войны

В 1987 г. США и СССР подписывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он запускает процесс разоружения. Если в 1984 году часы Судного дня показывали без 3 минут в полночь (ядерную), то в 1988-м –уже терпимы 23:54, а через два года –23:50, а в 1991-м –рекордные 17 минут отставания от графика ядерного апокалипсиса.

На момент падения Берлинской стены в 1989 году и фактической победы в Холодной войне в США было 22 217 боеголовок. В СССР тогда было 36538 боеголовок.

В 1990 году Горбачев и Рейган подписывают так называемый СНВ-1, который уже определил правила игры между США и новым государством, наследницей СССР, Россией.

К теме Что не так с ракетами "Сармат", которыми Путин годами запугивает мир

С 1991 года США прекратили производство нового ядерного оружия и только модернизируют старое. Тем самым занимаются в России (по крайней мере, так говорят).

После победы в Холодной войне США стремительно, вдвое, сокращают количество своего ядерного оружия. По тому же пути идет Россия – там падение еще ощутимее (с 1986 по 2022 годы зафиксировано сокращение в 4 раза).

там падение еще ощутимее (с 1986 по 2022 годы зафиксировано сокращение в 4 раза). В январе 1993 года президенты Буш и Ельцин заключают договор СНВ-2 (START-2) об ограничении стратегических наступательных вооружений, однако его не ратифицировала Госдума России и он не вступил в силу.

Современность и новые вызовы

С 2002 года между США и Россией установлен новый символический ядерный паритет. 10114 боеголовок в России и 10457 в США. Тогда произошел новый синхронный скачок уменьшения количества сбоя в 2 раза. Его зафиксировал так называемый SORT или "Московский договор-2002" между Бушем-младшим и Путиным или "Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов" от 24 мая 2002 года.

Последний крупный договор об ограничении ядерных вооружений между США и Россией является СНВ-3 (он же New START), именно его прекратил Путин в феврале 2023 года.

По состоянию на 2022 год в США 5 428 ядерных зарядов. В России заявленное количество составляет 5977 зарядов. Это совокупное количество всех известных запасов – " боевых" и находящихся на хранении или ожидающих утилизацию. Что же касается "боевых" или так называемых "военных запасов" – обе страны имеют примерно по 4000 боеголовок.

Ядерный арсенал США в Европе / Инфографика Federation of American Scientists

Пока количественный ядерный паритет сохраняется. Точнее, сохранялся, ведь СНВ-3, подписанный в 2010 году, вступил в силу в 2011-м и продлен до 2026-го, 21 февраля 2023-го был официально приостановлен безответственными словами Путина и покорным голосованием в российском парламенте на следующий день.

С другой стороны, ядерное оружие – это не только очень дорого, но и технологично. Ядерные заряды и их носители нуждаются в постоянном обслуживании и имеют ограниченный срок годности.

Разлого Гром без дождя: что не так с ядерными учениями России

В каком состоянии сейчас находится "ядерное хозяйство" России - не очень известно, однако, есть основания полагать, что россияне просто не могут воспользоваться большей частью собственного ядерного потенциала. Это касается проблем с "Воеводами", шахтные установки, к которым обслуживала до 2014 года Украина. А также связано с неудачей и испытанием ракеты "Сармат" в феврале 2023-го, задержкой с "Посейдонами" и атакой носильщика "ядерной триады" России на аэродроме в Энгельсе.

Сомнений в том, что США могут играть здесь свою игру, нет, чего не скажешь о России.