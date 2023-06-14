Еще почти 700 российских семей получат "Лады": потери врага по состоянию на 14 июня
14 июня 2023, 07:54Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Продолжаются ожесточенные бои между российскими захватчиками и украинскими защитниками по разным направлениям фронта, однако ВСУ интенсивно уменьшают личный состав врага. За минувшие сутки к Кобзону отправилось еще 680 оккупантов.
В командовании украинской армии констатировали, что на 14 июня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в общей сложности 217 330 бойцов. Также у противника с каждым днем все меньше техники.
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Потери врага в технике
- танков – 3 943 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин – 7 653 (+11) единицы,
- артиллерийских систем – 3 783 (+17) единицы;
- РСЗО – 603 (+2) единицы;
- средств ПВО – 364 (+1) единицы;
- самолетов – 314 единиц;
- вертолетов – 300 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 324 (+15) единицы;
- крылатых ракет – 1 196 (+13) единиц;
- кораблей и катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 482 (+9) единицы;
- специальной техники – 516 (+5) единиц.
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Что происходит на фронте
- Вооруженные Силы пошли в контрнаступление на Запорожском и Бахмутском направлениях. Нашим военным удается добиваться определенных успехов и заставлять российских захватчиков убегать, что не может не радовать.
- В частности, стало известно об освобождении нашей армией таких населенных пунктов, как Нескучное, Новодаровка, Сторожевое, Макаровка, Благодатное и других. Все они расположены на границе Запорожской и Донецкой областей вблизи реки Мокрые Ялы.
- В то же время, ситуация вблизи Бахмута сложная, но ВСУ удается продвигаться по флангам на этом участке фронта и занимать новые высоты вокруг города-крепости. Замминистра обороны Анна Маляр констатировала, что враг просто так не сдает позиции и каждый успех наших бойцов достигается значительными усилиями.