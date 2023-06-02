Сколько нужно истребителей, чтобы защитить город-миллионник: Крамаров назвал приблизительную цифру

Американские истребители F-16 могут значительно усилить защиту украинского неба. Международные партнеры способны передать то количество самолетов, которое хватило бы и на защиту городов, и на уничтожение оккупантов на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, истребители F-16 могут быть использованы для сбивания вражеских ракет.

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Сколько истребителей могут защитить город-миллионник

По мнению военного эксперта, две пары по два истребителя способны эффективно защищать город-миллионник от вражеских ракет.

Сейчас Украина может рассчитывать на около 3 эскадрильи истребителей от международных партнеров. Это – 48 – 50 самолетов. Сюда могут войти не только американские F-16, но и европейские аналоги типа Eurofighter Typhoon.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией, сообщало, что Нидерланды могут отправить Украине истребители F-16. У них на вооружении есть 42 таких самолета. Также Нидерланды вместе с Данией возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. Это происходит при поддержке Великобритании и Бельгии.

Сколько Украине нужно западных истребителей – мнение Крамарова: смотрите видео

Сейчас идут разговоры также о Eurofighter. Это было бы полезно, ведь там можно будет использовать несколько иную номенклатуру вооружений, не идущую на F-16. А европейские партнеры, к примеру, имеют много вооружений именно на Eurofighter.

– заметил Крамаров.

Как считает военный эксперт, Украине было бы достаточно 8 – 9 эскадрилий современных многоцелевых истребителей. Это около 100 – 120 самолетов, которых хватило бы и на защиту неба, и на уничтожение российских оккупантов на фронте.

F-16 для Украины: коротко