В ГУР сказали, сколько россиян воюет против Украины

В боевых действиях в Украине участвуют 580 тысяч военных России. Это число включает подразделения на Курщине и оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого в комментарии Интерфакс-Украина.

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Сколько российских военных участвуют в войне в Украине

Согласно информации от Главного управления разведки Минобороны, сейчас в боевых действиях против Украины участвуют около 580 тысяч российских солдат, что составляет основную часть сухопутных войск.

Эта цифра учитывает и войска, дислоцирующиеся в Курской области России, которые активно участвуют в боевых операциях.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины, в частности на Востоке и Юге, Россия развернула группировку росгвардии, которая насчитывает примерно 35 тысяч военнослужащих.

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