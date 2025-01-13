Зарплата Зеленского: сколько президент Украины заработал в 2024 году

Зарплата Владимира Зеленского в 2024 году составляет 28 тысяч гривен в месяц. Надбавки, премии и другие составляющие заработной платы президенту не установлены.

Об этом сообщает 24 Канал, получив ответ на запрос в Государственном управлении делами.

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Какая зарплата у Зеленского

На запрос 24 Канала в Государственном управлении делами ответили, что заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому начисляется в размере должностного оклада – по 28 тысяч гривен ежемесячно.

Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту не установлено.

Общая сумма заработной платы Президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66 500 гривен,

– говорится в сообщении.



Зарплата Зеленского в 2024 году / Фото 24 Канала