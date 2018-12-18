Сколько анализов украинцы могут сдать бесплатно

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      Украинцы смогут бесплатно проходить больше полусотни медисследований, это будет частью медицинской реформы.

      Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства во время презентации плана действий на 2019 год, передает Depo.ua.

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      Он отметил, что правительство продолжит реформирование первичного звена медицины. Также Гройсман напомнил, что работает программа "Доступные лекарства", а со следующего года в Украине заработает новая система работы "скорой помощи".

      Як буде відбуватися продовження медичної реформи
      Как будет происходить продолжение медицинской реформы

      На 2019 год запланирована вторая очередь "Охматдета", развитие кардиоцентров и больниц в регионах, а также программа "Доступная диагностика" – 54 вида исследований, которые будут бесплатными для людей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Кабинет Министров Украины Лечение Здоровье Медицина Медицинская реформа Владимир Гройсман
      Источник: 24 Канал
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