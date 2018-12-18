Сколько анализов украинцы могут сдать бесплатно

Украинцы смогут бесплатно проходить больше полусотни медисследований, это будет частью медицинской реформы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства во время презентации плана действий на 2019 год, передает Depo.ua.

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Он отметил, что правительство продолжит реформирование первичного звена медицины. Также Гройсман напомнил, что работает программа "Доступные лекарства", а со следующего года в Украине заработает новая система работы "скорой помощи".



Как будет происходить продолжение медицинской реформы

На 2019 год запланирована вторая очередь "Охматдета", развитие кардиоцентров и больниц в регионах, а также программа "Доступная диагностика" – 54 вида исследований, которые будут бесплатными для людей.

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