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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Сколько чашек кофе защитят сердце и сосуды

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4 чашки кофе защитят сердце и сосуды
4 чашки кофе защитят сердце и сосуды / Unplash

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне назвали какое количество чашек кофе способно хорошо повлиять на активность клеток сердца.

Результаты исследования опубликовали в PLoS Biology.

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Исследователи установили, что четыре чашки кофе в день способствуют улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Такая доза кофеина способна защитить человека от сахарного диабета.

Это вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. В этом механизме одним из главных является белок, так называемый p27, который также участвует в подавлении клеточного цикла.

Рp27 есть в митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Этот белок способен защитить клетки сердечной мышцы от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна.

via GIPHY

На активное поступление p27 в митохондрии влияет кофеин. Ученые установили, что кофеин снижает риск повреждения сердца у старых и страдающих ожирением, грызунов.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования Лечение
Источник: 24 Канал
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