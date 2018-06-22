Сколько чашек кофе защитят сердце и сосуды

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне назвали какое количество чашек кофе способно хорошо повлиять на активность клеток сердца.

Результаты исследования опубликовали в PLoS Biology.

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Исследователи установили, что четыре чашки кофе в день способствуют улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Такая доза кофеина способна защитить человека от сахарного диабета.



Это вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. В этом механизме одним из главных является белок, так называемый p27, который также участвует в подавлении клеточного цикла.



Рp27 есть в митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Этот белок способен защитить клетки сердечной мышцы от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна.

На активное поступление p27 в митохондрии влияет кофеин. Ученые установили, что кофеин снижает риск повреждения сердца у старых и страдающих ожирением, грызунов.