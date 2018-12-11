Сколько денег украинцы потратили на неэффективные лекарства

Фуфломицины или же лекарства с недоказанной эффективностью вредны для здоровья человека. В лучшем случае они не помогут, а в худшем только отберут деньги и время, которые можно было потратить для действенного лечения.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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За пять лет украинцы потратили 3,6 миллиарда гривен на фуфломицины. На эти деньги можно было покрыть расходы государства на здравоохранение в 2019 году.

В 2017 году 25% денег, которые украинцы оставили в аптеках, потрачены на фуфломицины – лекарства, которых нет в современных лечебных стандартах.

Как уберечься от фуфломицинов?

1. Выбирайте лекарства не из-за рекламы.

2. Уточняйте у врача эффективность препаратов.

3. Если врач назначил вам фуфуломицин, то выберите другого врача.

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