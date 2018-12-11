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      Сколько денег украинцы потратили на неэффективные лекарства

      31 Читати новину українською
      Сколько денег украинцы потратили на неэффективные лекарства
      Сколько денег украинцы потратили на неэффективные лекарства / freeimages.com

      Фуфломицины или же лекарства с недоказанной эффективностью вредны для здоровья человека. В лучшем случае они не помогут, а в худшем только отберут деньги и время, которые можно было потратить для действенного лечения.

      Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      За пять лет украинцы потратили 3,6 миллиарда гривен на фуфломицины. На эти деньги можно было покрыть расходы государства на здравоохранение в 2019 году.

      В 2017 году 25% денег, которые украинцы оставили в аптеках, потрачены на фуфломицины – лекарства, которых нет в современных лечебных стандартах.

      via GIPHY

      Как уберечься от фуфломицинов?

      1. Выбирайте лекарства не из-за рекламы.

      2. Уточняйте у врача эффективность препаратов.

      3. Если врач назначил вам фуфуломицин, то выберите другого врача.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Лекарства
      Источник: 24 Канал
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