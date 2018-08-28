Сколько денег украинцы тратят на неэффективные лекарства: впечатляющая сумма

В 2017 году украинцы потратили 14 миллиардов гривен на гомеопатические, фитотерапевтические лекарства и другие препараты, эффективность которых не подтверждена.

Об этом говорится в исследовании, проведенном по инициативе Центра противодействия коррупции.

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По данным отчета, в общем в 2017 году украинцы оставили в аптеках почти 54 миллиарда гривен, из них 26%, то есть 14 миллиардов – на неэффективные лекарства.

В качестве примера авторы исследования приводят препарат, являющийся вытяжкой из телячьей крови – в прошлом году он обошелся украинским больным в 342 миллиона гривен и занял второе место в общем рейтинге продаж лекарств, однако признанных в мире научных оснований для его применения нет.

Согласно данным исследования, в 2017 году на лекарства без доказанной эффективности потратили 183 миллиона гривен бюджетных средств во время госпитальных закупок.

Напомним, недавно Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила еще две запрета на лекарства, которые не соответствуют основам законодательства.