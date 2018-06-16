Сколько дней нельзя купаться в озерах после сильных ливней: ответ эксперта

После сильных ливней в озерах нельзя купаться минимум трое суток. Все из-за того, что в водоемах значительно повышается содержание кишечной палочки, которая является опасной.

Об этом рассказал соучредитель общественного объединения "Пляжный патруль" Денис Пикалов во время пресс-конференции в информагентстве "ГолосUA".

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Эксперт отметил, что причины загрязнения озер являются прежде всего геоклиматическими, и в первую очередь – это ливни, на которые реагируют озера.

После сильных ливней в озерах повышается содержание кишечной палочки. В течение 72 часов купаться в этих водоемах нельзя. Там появляется органика,

– сказал Пикалов

По его словам, кишечная палочка живет в водоемах при температуре 37 градусов тепла. Поэтому, когда температура воды составляет 22-23 градуса, бактерия вскоре погибает.

"Понятно, что от кишечной палочки еще никто не умер, но меры безопасности необходимы", – подчеркнул Пикалов.

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