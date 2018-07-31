Сколько километров наездили украинские хоккейные команды в прошлом сезоне: интересная статистика

Почти 20 тысяч километров наездил лидер украинского хоккея "Донбасс" в прошлом сезоне. Он, наряду с "Галицкими Львами", преодолел наибольшее расстояние на матч.

В сезоне 2017/18 командами Украинской хоккейной лиги было сыграно 139 матчей, 120 из которых по ходу регулярного сезона. Еще 19 встреч пришлось на плей-офф. На все свои матчи команды УХЛ добираются автобусами и поездами. Разброс расстояний между городами, где проводились встречи клуба в сезоне 2017/18 огромен – от 105 километров (Бровары – Белая Церковь) до 1278 км (Дружковка – Новояворовск). Стоит отметить, что такие поездки часто сказываются на состоянии хоккеистов, ведь довольно сложно, проехав около 1000 км, выйти на лед и сыграть матч. Особенно, когда впереди поездка в следующий город.

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Что касается расстояний, которые клубы преодолели в чемпионате УХЛ 2017/18, то лидером оказался "Донбасс", который к 19171 километру по ходу регулярного сезона добавил еще 1378 км в плей-офф во время поездок в Харьков и Кременчуг. Второе место в условном рейтинге заняли "Галицкие Львы": 18151 километров на первом этапе чемпионата и 1301 километров по дороге в/из Харькова. На третьем месте оказался "Кременчуг", который проехал по украинским дорогам 17614 километров. Однако именно этот клуб больше наездил во время плей-офф – 3140 километров.



Полностью таблица выглядит следующим образом:

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