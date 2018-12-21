Сколько лекарств в интернете являются фальсификатом или контрабандой: в Минздраве шокировали

Минздрав советует украинцам не покупать лекарства в интернете, так как сейчас в Украине продажа медикаментов онлайн не является урегулированной на законодательном уровне. В 99% случаев – это фальсификат или контрабанда.

Об этом сообщил руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак, передает УНН.

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"Не разработаны лицензионные условия для продажи лекарств в интернете. А если у вас есть лицензия на торговлю – значит, у вас есть условия для хранения лекарств, для контроля за их качеством. В случае интернета – это "кот в мешке". Это как с "евробляхами", – отметил медик.

Он отметил, что в онлайне лекарства стоят значительно дешевле. Причиной этого является то, что в 99% случаев медикаменты, которые можно приобрести в интернете – это контрабанда или фальсификат.

Неизвестно вообще, откуда продавцы берут эти лекарства. Вполне возможно, что это будут далеко не лекарства. Поэтому нужно обходить такие покупки десятой дорогой,

– отметил Чумак.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что за пять лет украинцы потратили 3,6 миллиарда гривен на фуфломицины – лекарства с недоказанной эффективностью, которые не помогают и даже могут быть вредны для здоровья человека.

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