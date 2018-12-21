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      Сколько лекарств в интернете являются фальсификатом или контрабандой: в Минздраве шокировали

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      Украинцев призывают не покупать лекарства в Интернете
      Украинцев призывают не покупать лекарства в Интернете / Фото из открытых источников

      Минздрав советует украинцам не покупать лекарства в интернете, так как сейчас в Украине продажа медикаментов онлайн не является урегулированной на законодательном уровне. В 99% случаев – это фальсификат или контрабанда.

      Об этом сообщил руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак, передает УНН.

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      "Не разработаны лицензионные условия для продажи лекарств в интернете. А если у вас есть лицензия на торговлю – значит, у вас есть условия для хранения лекарств, для контроля за их качеством. В случае интернета – это "кот в мешке". Это как с "евробляхами", – отметил медик.

      Он отметил, что в онлайне лекарства стоят значительно дешевле. Причиной этого является то, что в 99% случаев медикаменты, которые можно приобрести в интернете – это контрабанда или фальсификат.

      Неизвестно вообще, откуда продавцы берут эти лекарства. Вполне возможно, что это будут далеко не лекарства. Поэтому нужно обходить такие покупки десятой дорогой,
      – отметил Чумак.

      Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что за пять лет украинцы потратили 3,6 миллиарда гривен на фуфломицины – лекарства с недоказанной эффективностью, которые не помогают и даже могут быть вредны для здоровья человека.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Министерство здравоохранения Украины Лекарства
      Источник: 24 Канал
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