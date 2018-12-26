Сколько людей ежегодно умирает от табакокурения: данные ООН

Табакокурение ежегодно приводит к смерти около 6 миллионов человек, каждый десятый из которых является пассивным курильщиком.

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.

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Отмечается, что через непосредственное влияние табака ежегодно умирают около 5 миллионов человек, еще 600 тысяч жертв табака –пассивные курильщики.

"Экономические потери от курения превышают 1,4 триллиона долларов США в год", – говорится в сообщении ООН.

Эпидемия табакокурения уносит порядка 6 млн жизней в год: 5 млн умирают из-за непосредственного воздействия табака, ещё 600 000 смертей происходит среди пассивных курильщиков. Экономические потери от курения превышают 1,4 трлн долл в год. Табак поражает почти все органы человека — ООН (@UnitedNationsRU) 23 грудня 2018 р.

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