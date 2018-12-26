Сколько людей ежегодно умирает от табакокурения: данные ООН
Табакокурение ежегодно приводит к смерти около 6 миллионов человек, каждый десятый из которых является пассивным курильщиком.
Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.
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Отмечается, что через непосредственное влияние табака ежегодно умирают около 5 миллионов человек, еще 600 тысяч жертв табака –пассивные курильщики.
"Экономические потери от курения превышают 1,4 триллиона долларов США в год", – говорится в сообщении ООН.
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Источник: 24 Канал
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