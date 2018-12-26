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      Сколько людей ежегодно умирает от табакокурения: данные ООН

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      Сколько людей ежегодно умирают от сигарет
      Сколько людей ежегодно умирают от сигарет / censor.net.ua

      Табакокурение ежегодно приводит к смерти около 6 миллионов человек, каждый десятый из которых является пассивным курильщиком.

      Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.

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      Отмечается, что через непосредственное влияние табака ежегодно умирают около 5 миллионов человек, еще 600 тысяч жертв табака –пассивные курильщики.

      "Экономические потери от курения превышают 1,4 триллиона долларов США в год", – говорится в сообщении ООН.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Запрет курения
      Источник: 24 Канал
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