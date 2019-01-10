Сколько людей умерло от гриппа в этом эпидсезоне: данные Минздрава

С начала 2019 уже пять человек умерли от гриппа в Украине, с начала эпидсезона в октябре прошлого года зафиксировано уже 13 смертей от гриппа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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В ведомстве отметили, что на прошлой неделе (31 декабря – 6 января) гриппом и ОРВИ заболело 164 453 человека, 57% из которых – дети до 17 лет.

"Пять украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, уже в 2019 году. Всего в Украине с начала этого эпидсезона (октябрь 2018) от гриппа умерли 13 человек", – сообщили в центре МЗ.

В Минздраве добавили, что эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% меньше эпидемического порога.



Симптомы гриппа

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