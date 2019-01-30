17:05
30 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические идеи России. Легализация чиновничьей коррупции
      Вєсті Кремля
      22:29, 29 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, 29 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Сколько людей в мире зависимы от наркотиков и алкоголя

      24 Читати новину українською
      164 миллиона людей зависимы от психоактивных веществ
      164 миллиона людей зависимы от психоактивных веществ / pixabay.com

      1,3% людей планеты, а это более 100 миллионов человек, имеют проблемы с алкоголем. Зависимость от наркотиков чуть ниже – 0,9%, это 62 миллиона человек.

      Ученые из Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) изучили, насколько распространены алкогольная и наркотическая зависимости в разных странах. Все данные основаны на исследованиях, которые специалисты проводили с 1990 по 2016 годы.

      Читайте также: Чрезмерное употребление алкоголя может менять ДНК человека

      То есть 1 человек из 20 на своем личном опыте знает, что такое зависимость от психоактивных веществ. Ученые также подсчитали, что 2,2%, то есть около 164 миллиона человек страдают от алкогольной и наркотической зависимости.

      Также ученые выяснили, что к наркотикам чаще привыкают мужчины. Судя по данным, это закономерно для всех стран. А вот с проблемами с алкоголем, за исключением Украины, чаще сталкиваются женщины.

      Проблемы с наркотиками, как правило, возникают у людей в возрасте двадцати лет.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Наркотики Алкоголь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 16:00 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 108
      Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      сегодня , 15:00 Электронная медицина в режиме "Smart-city"
      Максим Єфімов 489
      Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      сегодня , 13:00 Боротьба з корупцією в Україні: що не так у риториці Порошенка
      Олександра Дрік 212
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сегодня , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 284
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      сегодня , 11:25 Биография Ульяны Супрун: топ-факты про реформаторку и разрушительницу мифов
      4922
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       23 января , 20:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта 2018 , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта 2018 , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук