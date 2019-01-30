Сколько людей в мире зависимы от наркотиков и алкоголя

1,3% людей планеты, а это более 100 миллионов человек, имеют проблемы с алкоголем. Зависимость от наркотиков чуть ниже – 0,9%, это 62 миллиона человек.

Ученые из Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) изучили, насколько распространены алкогольная и наркотическая зависимости в разных странах. Все данные основаны на исследованиях, которые специалисты проводили с 1990 по 2016 годы.

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То есть 1 человек из 20 на своем личном опыте знает, что такое зависимость от психоактивных веществ. Ученые также подсчитали, что 2,2%, то есть около 164 миллиона человек страдают от алкогольной и наркотической зависимости.

Также ученые выяснили, что к наркотикам чаще привыкают мужчины. Судя по данным, это закономерно для всех стран. А вот с проблемами с алкоголем, за исключением Украины, чаще сталкиваются женщины.

Проблемы с наркотиками, как правило, возникают у людей в возрасте двадцати лет.

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