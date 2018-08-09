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Сколько меда можно съедать в течение дня

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Сколько меда можно съедать в течение дня
Сколько меда можно съедать в течение дня / beehappy.od.ua

По словам диетологов, норма потребления меда для каждого человека очень индивидуальна. Дневная порция зависит от образа жизни, характера трудовой деятельности, физических нагрузок, рациона питания и наличия заболеваний.

Но несмотря на это, среднюю суточную дозу меда для здорового человека все же удалось вычислить, сообщает Nashamama.

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Чтобы не нанести вред своему здоровью, специалисты рекомендуют съедать взрослому человеку в течение суток около 100-150 грамм меда. Однако, эта доза рассчитана только для тех, кто заменяет медом сахар.

Если же вы употребляете и сахар, и мед, то суточная норма сладкого продукта составит всего 50 грамм. Напомним, калорийность меда очень высокая – 100 грамм продукта содержат 330 килокалорий, а это 1382 кДж.

Кроме того, 100 граммов меда содержат 82,4 грамма углеводов и 0,3 г белков.

В Национальном институте здоровья США отмечают, что мед обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Продукт может быть эффективен при лечении ожогов, ран, кашля и даже диабета.

Скільки меду можна з'їдати протягом дня

Дневная порция меда зависит от образа жизни

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle
Источник: 24 Канал
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