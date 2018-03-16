Сколько Меган Маркл тратит на одежду: названа сумма

Американские журналисты подсчитали, сколько стоит гардероб будущей жены принца Гарри, Меган Маркл.

На образ для девяти официальных выходов Маркл потратила 28 688 долларов, сообщает TIME Money.

Самым дорогим оказался наряд, в котором Меган отмечала Рождество. Его стоимость составила около 10 тысяч долларов. Тогда невеста принца вышла на публику в светло-коричневом пальто и милой шляпке.

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Меган Маркл и принц Гарри во время рождественских праздников

Издание также указывает, что королевская семья не покрывает расходы на гардероб Меган. Все вещи она покупает за свои собственные деньги.

Кроме того, Маркл не может принимать подарки от дизайнеров из-за правил королевской семьи, которые запрещают носить одежду, полученную в качестве подарка от бренда или модельера.

Маркл получит доступ к средствам королевской семьи только после свадьбы с принцем Гарри.

Как пишет издание, Маркл заработала по 50 тысяч долларов за каждый эпизод последнего сезона сериала Форс-мажоры, а ее доход за год составил около 450 тысяч долларов.



Меган покупает одежду за собственные средства