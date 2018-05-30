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Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула

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Сколько жидкости нужно пить
Сколько жидкости нужно пить / https://unsplash.com

От того, сколько жидкости в день выпивает человек, зависит его самочувствие и способность ясно мыслить. Употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

Так сколько же жидкости нужно пить? Эта норма для каждого человека индивидуальна. Она зависит от веса человека, возраста, пола, уровня физической активности, температуры окружающей среды и других факторов. Однако в среднем норма жидкости в день для взрослого человека – 4% от общей массы тела, то есть 2800 – 3000 мл/день при весе 70-75 кг.

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Министерство здравоохранения рекомендует потреблять в день в среднем от 2,5 до 3,7 литра жидкости для мужчин и около 2 – 2,7 литра для женщин.

А сколько вы пьете жидкости в день? Пройдите тест и проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в напитках:

Помните, что пить нужно регулярно, не дожидаясь ощущения жажды. Человек может удовлетворять потребность в жидкости, потребляя не только воду. Существуют и другие источники пополнения водного баланса – жидкие блюда, овощи, фрукты, разнообразные напитки.

Теги: LifeStyle Новости Украины Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Советы
Источник: 24 канал
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