Сколько получат украинские спортсмены за победы на Паралимпиаде-2018: названы суммы

18 марта, в южнокорейском Пхенчхане закончились Паралимпийские игры 2018. Сборная Украины на турнире получила 22 награды.

Как стало известно, государство выплатит Чемпионам и призерам ХІІ зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, или 3,44 миллиона долларов. Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич.

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Так, паралимпийские чемпионы получат 125 тысяч долларов, серебряные призеры – 80 тысяч долларов, обладатели бронзы – по 55 тысяч долларов.

Напомним, сборная Украины завоевала 22 награды – 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Благодаря этому команда закончила Паралимпиаду-2018 на 6 позиции в общем медальном зачете.