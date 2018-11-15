Сколько США потратили на войны за последние 20 лет: впечатляющие цифры

В течение последних 20 лет Соединенные Штаты Америки потратили примерно 5,9 триллионов долларов на ведение боевых действий.

Об этом говорится в результатах исследования профессора Брауновского университета Неты Кроуфорд, отмечает Business Insider.

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В эту сумму входят такие расходы: деньги, использованные Пентагоном; расходы со стороны Госдепартамента, связанные с войной; средства для ветеранов войны; проценты по долгу за войны, а также работа по предотвращению террористических атак и реагирование на терроризм со стороны министерства внутренней безопасности.

По информации исследования, всего в результате войн погибли почти полмиллиона человек. В результате боевых действий погибли более 480 тысяч человек, 244 тысячи из которых — мирные жители. Примерно 10 миллионов – были вынуждены сменить свое место жительства.

Кроме того, в отчете предполагают, если войны будут завершены к 2023 году, общая сумма расходов Соединенных Штатов составит минимум 6,7 триллионов долларов.