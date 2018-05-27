Сколько стоило такси в Киеве в день финала Лиги чемпионов: цены выросли в 15 раз

На приезде в Киев на финал Лиги чемпионов футбольных болельщиков неплохо удалось заработать не только владельцам квартир, но и таксистам. Размеры тарифе на услуги такси в столице стали настоящей неожиданностью.

Об этом сообщает "Сегодня".

По информации издания, больше всего в день финала ЛЧ заработали таксисты, которые работают с "шашкой".

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Заметил, что многие иностранцы отдают предпочтение машинам с "шашечками", при этом, чем больше она, тем больше доверие тех, кто приехали. Это касается не только гостей финала Лиги чемпионов,

– рассказал таксист Игорь.

Он уточнил, что с пятницы по воскресенье, 25-27 мая, в центре Киева любой заказ иностранцу обходился минимум в 400 гривен.

"Мои коллеги говорили, что в центре ничего делать, все перекрыто и нет заказов. Но я решил проверить, и не прогадал", – добавил Игорь.

По словам таксиста, средняя стоимость одного заказа составляла 20-30 евро (600-900 гривен).

Самый крупный заказ у таксиста Игоря – по маршруту Софийский Собор - гостиница на ул. Большая Васильковская, 100 - парк Шевченко, фан-зона "Ливерпуля". Непродолжительный проезд по центра Киева обошелся британскому фанату в 1200 гривен. Отмечается, что при заказе этого маршрута в одном из онлайн-сервисов такси тариф составляет 78 гривен.