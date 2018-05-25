Сколько стоит в Украине суррогатное материнство

Украина стала Меккой суррогатного материнства для иностранцев. В специализированных клиниках не скрывают, что большинство клиентов из-за рубежа. Такой интерес объясняется просто: услуги дешевле, а суррогатные матери не такие требовательные.

Гонорар за суррогатное материнство в Украине – около 10 тысяч евро за одного ребенка, за двойню – 13 тысяч евро. Дополнительные выплаты – 10 тысяч гривен ежемесячно. 5 тысяч гривен за перенос эмбриона. И первое УЗИ, подтверждающее беременность, оплачивается в размере 5 тысяч гривен.

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Требований тоже много. Возраст, вес, надо иметь собственных детей и крепкое здоровье. Так как для организма такая беременность – это большой стресс. Малышей после рождения сразу забирают. Это привычная практика. Потому что бывает, что суррогатная мать не хочет отдавать ребенка.



Суррогатное материнство

Юристы советуют суррогатным матерям обязательно заключать договор, в котором прописать все важные пункты. Например, медицинское сопровождение во время беременности. Так как на врачебных процедурах заказчики любят сэкономить.

С другой стороны, развитие суррогатного материнства вывело на новый уровень акушерство в Украине. Сейчас даже израильским врачам есть чему поучиться у украинских коллег.

Украинские девушки-биологи, которые работают бок о бок, их уровень очень сильно поднялся. Есть определенные вещи, которые в Украине не делали, сейчас они делаются совершенно свободно,

– рассказал врач-гинеколог Первого медицинского центра Тель-Авива Геннадий Битман.

Но несмотря на низкие цены и качественную медицину, иностранцы боятся ехать в Украину. Потому что есть высокий риск быть обманутыми. И заплатив немалые деньги, так и не стать родителями.