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Сколько стоит в Украине суррогатное материнство

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Украина стала Меккой суррогатного материнства для иностранцев. В специализированных клиниках не скрывают, что большинство клиентов из-за рубежа. Такой интерес объясняется просто: услуги дешевле, а суррогатные матери не такие требовательные.

Гонорар за суррогатное материнство в Украине – около 10 тысяч евро за одного ребенка, за двойню – 13 тысяч евро. Дополнительные выплаты – 10 тысяч гривен ежемесячно. 5 тысяч гривен за перенос эмбриона. И первое УЗИ, подтверждающее беременность, оплачивается в размере 5 тысяч гривен.

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Требований тоже много. Возраст, вес, надо иметь собственных детей и крепкое здоровье. Так как для организма такая беременность – это большой стресс. Малышей после рождения сразу забирают. Это привычная практика. Потому что бывает, что суррогатная мать не хочет отдавать ребенка.

Сурогатне материнство
Суррогатное материнство

Юристы советуют суррогатным матерям обязательно заключать договор, в котором прописать все важные пункты. Например, медицинское сопровождение во время беременности. Так как на врачебных процедурах заказчики любят сэкономить.

С другой стороны, развитие суррогатного материнства вывело на новый уровень акушерство в Украине. Сейчас даже израильским врачам есть чему поучиться у украинских коллег.

Украинские девушки-биологи, которые работают бок о бок, их уровень очень сильно поднялся. Есть определенные вещи, которые в Украине не делали, сейчас они делаются совершенно свободно,
– рассказал врач-гинеколог Первого медицинского центра Тель-Авива Геннадий Битман.

Но несмотря на низкие цены и качественную медицину, иностранцы боятся ехать в Украину. Потому что есть высокий риск быть обманутыми. И заплатив немалые деньги, так и не стать родителями.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Здоровье Беременность и дети Деньги Дети
Источник: 24 Канал
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