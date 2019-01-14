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      Сколько стоят услуги суррогатной матери в Украине

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      Сколько стоят услуги суррогатной матери в Украине
      Сколько стоят услуги суррогатной матери в Украине / unsplash.com

      Украина – одна из немногих стран, в которой законно суррогатное материнство, а во Франции, Германии, Италии, Испании, Японии и Пакистане такие услуги запрещены.

      Суррогатное материнство запрещено в США и Грузии, пишет DailyMail.

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      Заказчики платят агентству по суррогатному материнству около 40 тысяч евро. В США услуги суррогатной матери стоят более 100 тысяч долларов.

      А вот суррогатная мать в Украине может получить в Украине за свои услуги 14 тысяч евро. Еще около двух тысяч евро будущие родители платят суррогатной матери для ее питания, одежды и компенсации любых расходов по уходу за ребенком.

      Руководитель отдела одного агентства по содействию суррогатному материнству Анастасия Александрова отмечает, что в агентстве многие женщины старше 50 лет. С помощью донорских яйцеклеток они рожают детей и становятся материями и чувствуют себя счастливыми, поскольку в течение 15 лет не могут забеременеть.

      Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток и сперматозоидов в Украине санкционировали в 2002 году. Матери, которые соглашаются родить ребенка другим людям, не имеют родительских прав.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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