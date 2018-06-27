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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Сколько украинцев уже подписали декларации с врачами: неожиданные данные

119 Читати новину українською
Подписание декларации с врачом
Подписание декларации с врачом / medrivne.com.ua

Уже 10 миллионов украинцев выбрали себе врачей. То есть почти каждый четвертый гражданин.

Такую статистику привела глава Минздрава Ульяна Супрун.

Читайте также: Как украинцы будут получать медицинскую помощь с 1 июля: объяснение Супрун

Областями-чемпионами по выбору врачей стали Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Житомирская. А вот пациенты Сумской, Закарпатской, Черкасской и Одесской области пасут задних.

Министр поблагодарила местную власть и руководителей медучреждений за выполненную работу.

До 2019 года все государственные и коммунальные медучреждения-первички должны перейти на новую модель финансирования, а значит подняться до новых стандартов предоставления услуг. Важно, чтобы местная власть понимала, что торможение автономизации учреждений и обеспечения необходимым оснащением мешает гражданам получать более качественные медицинские услуги, а врачам – лучший заработок,
– подчеркнула Супрун.

Отметим, что семейным может стать врач из любого медицинского учреждения, которого вы сами выберете. Зарплата специалиста первичного звена будет зависеть именно от количества пациентов – чем больше пациентов, тем больше зарплата. В Минздраве настаивают, что определиться с выбором врача следует уже до июля. Правда этот срок не окончательный, а промежуточный.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Медицина
Источник: 24 канал
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