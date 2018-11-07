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      Сколько украинцев заболели корью с начала года: ошеломляющие цифры от Минздрава

      92 Читати новину українською
      Корь в Украине
      Корь в Украине / Фото из открытых источников

      С начала 2018 года в Украине корью заболели 36 455 человек, среди которых – 22 344 дети.

      Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      Больше всего людей заболели корью в:

      1. Львовской области – 7 364 больных;
      2. Ивано-Франковской области – 3 612 больных;
      3. Закарпатской области – 3 459 больных;
      4. Одесской области – 2 550 больных;
      5. Киеве – 2 408 больных;
      6. Тернопольской области – 2 120 больных.

      Всего с начала 2018 года от осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и 4 взрослых. Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет, а это почти 32% среди всех детей.

      Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных может превысить показатель, который был зафиксирован в Украине с 1991 года.

      Что такое корь?
      Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

       

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина Корь
      Источник: 24 канал
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