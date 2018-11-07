Сколько украинцев заболели корью с начала года: ошеломляющие цифры от Минздрава
С начала 2018 года в Украине корью заболели 36 455 человек, среди которых – 22 344 дети.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
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Больше всего людей заболели корью в:
- Львовской области – 7 364 больных;
- Ивано-Франковской области – 3 612 больных;
- Закарпатской области – 3 459 больных;
- Одесской области – 2 550 больных;
- Киеве – 2 408 больных;
- Тернопольской области – 2 120 больных.
Всего с начала 2018 года от осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и 4 взрослых. Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет, а это почти 32% среди всех детей.
Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных может превысить показатель, который был зафиксирован в Украине с 1991 года.
Что такое корь?
Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.
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