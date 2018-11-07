Сколько украинцев заболели корью с начала года: ошеломляющие цифры от Минздрава

С начала 2018 года в Украине корью заболели 36 455 человек, среди которых – 22 344 дети.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

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Больше всего людей заболели корью в:

Львовской области – 7 364 больных; Ивано-Франковской области – 3 612 больных; Закарпатской области – 3 459 больных; Одесской области – 2 550 больных; Киеве – 2 408 больных; Тернопольской области – 2 120 больных.

Всего с начала 2018 года от осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и 4 взрослых. Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет, а это почти 32% среди всех детей.

Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных может превысить показатель, который был зафиксирован в Украине с 1991 года.

Что такое корь?

Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

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