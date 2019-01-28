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      Сколько времени нужно правильно питаться, чтобы стать здоровее

      32 Читати новину українською
      Здоровое питание
      Здоровое питание / pixabay.com

      Состояние микробиома кишечника лучше у тех, кто ест много фруктов и овощей – продуктов, богатых пищевыми волокнами. За две недели здорового питания микробиом обновляется.

      Группа ученых определила состав микробиома 248 добровольцев.

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      В начале эксперимента участники сдавали кал на анализ и получали рекомендации по питанию, которым нужно было следовать две недели. За это время анализ сдавали еще раз.

       
      Микробиом – что это?
      Совокупность всех микроорганизмов, живущих на теле и в теле человека. 

      Семь человек из контрольной группы не меняли рацион. Все этапы эксперимента прошли 207 участников.

      Общие рекомендации были такими: есть больше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и насыщенных (вредных) жиров. Также каждому участнику дали персональные советы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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