Сколько времени нужно правильно питаться, чтобы стать здоровее

Состояние микробиома кишечника лучше у тех, кто ест много фруктов и овощей – продуктов, богатых пищевыми волокнами. За две недели здорового питания микробиом обновляется.

Группа ученых определила состав микробиома 248 добровольцев.

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В начале эксперимента участники сдавали кал на анализ и получали рекомендации по питанию, которым нужно было следовать две недели. За это время анализ сдавали еще раз.

Микробиом – что это? Совокупность всех микроорганизмов, живущих на теле и в теле человека.

Семь человек из контрольной группы не меняли рацион. Все этапы эксперимента прошли 207 участников.

Общие рекомендации были такими: есть больше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и насыщенных (вредных) жиров. Также каждому участнику дали персональные советы.

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