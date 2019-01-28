Сколько времени нужно правильно питаться, чтобы стать здоровее
Состояние микробиома кишечника лучше у тех, кто ест много фруктов и овощей – продуктов, богатых пищевыми волокнами. За две недели здорового питания микробиом обновляется.
Группа ученых определила состав микробиома 248 добровольцев.
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В начале эксперимента участники сдавали кал на анализ и получали рекомендации по питанию, которым нужно было следовать две недели. За это время анализ сдавали еще раз.
Семь человек из контрольной группы не меняли рацион. Все этапы эксперимента прошли 207 участников.
Общие рекомендации были такими: есть больше овощей и фруктов, меньше соли, сахара и насыщенных (вредных) жиров. Также каждому участнику дали персональные советы.
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