Сколько зарабатывает киевское метро на перевозке пассажиров: неожиданные данные

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2017 году получило от перевозки пассажиров около 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил начальник метрополитена Виктор Брагинский, пишет "Экономическая правда".

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Так, в 2017 году метрополитеном воспользовались 498 миллионов пассажиров. Каждый четвертый пассажир – льготник.

Из средств, полученных от перевозки пассажиров, 1,2 миллиарда гривен пошло на зарплаты, еще 400 миллионов – на оплату за электроэнергию.

Уже имеем дефицит 100 миллионов гривен. Для компенсации разницы в тарифах мы получили дотацию из городского бюджета. Это позволило нам полностью рассчитаться с "Киевэнерго",

– отметил Брагинский.

Напомним, в Киеве осовременили вагоны метрополитена. Отныне пассажиры будут видеть, в какой части города находятся. Локация будет отображаться на новеньких мониторах. Кроме этого, каждый вагон оборудуют видеокамерами.