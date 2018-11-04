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      Скучная семейная жизнь не для меня, – солист Rammstein Тилль Линдеманн рассказал о личном

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      Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
      Светлана Лобода и Тилль Линдеманн / Фото из открытых источников

      Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому российские СМИ приписывают отцовство над ребенком певицы Светланы Лободы, рассказал о своем отношении к семейной жизни.

      Об этом сообщает издание "Вести".

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      С возрастом мне больше хочется движения. Скучнаясемейная жизнь не для меня, я не хочу сказать, что семейная жизнь – это что-то плохое, просто я очень рано стал отцом, у меня две дочери, я не смог насладиться своей юностью полностью,
      заявил Линдеманн.

      55-летний артист добавил, что сейчас чувствует себя "тинейджером, которому хочется скакать и прыгать".

      Заметим, что Тилль Линдеманн официально разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза от разных браков. В 2007 году старшая дочь Неле родила музыканту внука Фрица Фиделя.

      Напомним, Лобода спровоцировала слухи о замужестве. Женщина опубликовала фото, на котором позирует с ее 7-летней дочерью от первого брака Евангелиной, а на руках звезда нежно держит новорожденную Тильду, укутанную розовым пледом. Однако не это привлекло внимание поклонников певицы: на фото видна мужская рука с обручальным кольцом. Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.

      Теги: LifeStyle Светлана Лобода Музыка Звездные романы
      Источник: 24 канал
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