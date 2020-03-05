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      Сквер, летний театр и галерея на крыше: во Львове представили уникальную архитектурную концепцию

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      Команда архитекторов бюро АБМК представила концепцию нового здания, которое должно появиться на месте хаотической парковочной площадке на улице Вороного, 4.

      Проект предусматривает строительство двухуровневого подземного паркинга, а также обустройство сквера, детской площадки, летнего театра и социального коворкинга на крыше здания. Открытые общественные пространства займут более 1000 м.кв. и будут общедоступными для львовян. На крышу будут вести отдельные лифт и лестница, которая вместе с промежуточными террасами превратятся в постоянно действующую художественную галерею.

      Ранее Институт "Мистопроект", который разрабатывает детальное планирование территории этого участка по просьбе жителей решил исключить из проекта ДПТ территорию Пассажа Миколяша, оставив только участок на Вороного, 4.

      Проектанты решили первыми во Львове применить принцип "Добавляй и умножай", когда новые объекты создают новые просторы для горожан, а не забирают те, что уже есть.

      В самом здании будет оборудован отель одной из мировых сетей на 140 номеров и конференц-зал.

      "К идее создания общественного пространства на крыше будущего здания мы пришли, прогуливаясь по улице Руданского. Сегодня это хорошая пешеходная улица, но в конце она упирается в заброшенную и неприглядную площадку. Все словно обрывается. По нашему замыслу общественное пространство на крыше станет плавным продолжением улицы Руданского. Поднимаясь по лестнице посетители смогут наслаждаться новыми ракурсами улиц, находить тень летом и убежище от дождя и ветра в холодное время года. Вместе с тем, здесь будут расположены художественные экспозиции, это будет место, где можно послушать классическую музыку или просто почитать книгу", – рассказывает представитель команды девелоперов Лев Пидлисецкий.

      Отдельного внимания заслуживает современный подземный паркинг на 70 автомобилей, который обеспечивает в два раза большее количество мест, по сравнению с нынешней стихийной парковкой. Кроме того, планируется обустройство в этом районе подземных мусорных контейнеров и благоустройство территории вокруг.

      Инвестор проекта – компания "Ательер" активно коммуницирует с жителями окружающих зданий, чтобы учесть все пожелания и предостережения. Уже проведено одно открытое обсуждение ДПТ, а сегодня в 16:00 авторы проекта представляют его для общественности в Центре Митрополита Андрея Шептицкого в УКУ.

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      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новости Украины Новости Львова
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