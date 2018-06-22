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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Сквер возле посольства РФ в Киеве решили назвать в честь погибшего российского оппозиционера

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Сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта хотят назвать в честь Бориса Немцова
Сквер на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта хотят назвать в честь Бориса Немцова / uapress.info

Комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала именование безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова. Рядом со сквером находится Посольство РФ в Украине.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя КГГА Алексея Резникова информирует пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

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Сегодня на заседании комиссии были оглашены результаты общественных слушаний. Результаты – почти 50 на 50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии определились: 15 – "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто,
– отметил чиновник.

Он также добавил, что теперь, согласно процедуре, городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет.

Далее решение должен принимать Киевсовет.

Напомним, в октябре 2017 года городской голова Киева Виталий Кличко заявлял о том, что собирается назвать в честь Немцова сквер в столице и даже установить там памятник известному российскому оппозиционеру.

Добавим, что политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Его расстреляли несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецкому мосту, прямо под стенами Кремля. Суд по делу убийства политика продолжается. В преступлении обвиняют пятерых выходцев из Чечни, но заказчик до сих пор не найден.

 

Теги: Новости Киева Новости политики Украина – Россия Борис Немцов
Источник: 24 канал
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