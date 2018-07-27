Слава Каминская "украла" ноги балерины для участия в "Танцах со звездами": курьезное видео

Звездный челлендж на участие в шоу "Танцы со звездами" приобретает еще большую популярность. Певцы и актеры, ведущие и спортсмены смешно отвечают на вызовы своих коллег. Так, Слава Каминская креативно откликнулась на приглашение в телепроект.

Одна из солисток группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила не игнорировать приглашение от юмориста и актера Игоря Ласточкина. Звезда забавно присоединилась к популярному шоу "Танцы со звездами".

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

По сценарию ролика, Слава Каминская решила обратиться за помощью к своему мужу – пластическому хирургу Эдгару Каминскому. Он вместе с женой выбрали стратегию для победы: хирург предоставил Славе мастерство балерин, присоединив к ней "украденные" ноги танцовщицы.

А теперь, дорогой Игорь Ласточкин, мы готовы принять твой "Танцы со звездами" челлендж. И чтобы скрыть все следы того, что произошло, я передаю эстафету,

– рассказала она.

Напоследок звезда весело заверила, что ни одна балерина не пострадала при создании ролика.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 27 Лип 2018 р. о 4:20 PDT

Эстафету Слава Каминская передала актеру кино и театра Павлу Вишнякову. Пока что знаменитый актёр не ответил на забавный вызов певицы.

Напомним, второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует этой осенью на канале 1+1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Повар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик и Анита Луценко.