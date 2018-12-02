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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Следующий бой Гвоздика может быть объединительным против россиянина

      108 Читати новину українською
      Дмитрий Бивол
      Дмитрий Бивол / СПОРТ bigmir)net

      Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол может стать следующим соперником чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика.

      До сих пор непобедимый Дмитрий Бивол выразил готовность сразиться с новоиспеченным обладателем титула WBC украинцем Гвоздиком, пишет "Чемпионат".

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      "Стивенсон – это один из лидеров нашего веса, он все равно остается интересным для проведения боя, его списывать со счетов нельзя. Я думаю, что публике будет интересно посмотреть бои с его участием. Но теперь в приоритете не Стивенсон, а Гвоздик. Потому что пояс именно у украинца. Я говорил и говорю, что я готов к объединению поясов".

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      Напомним, что в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно.

      Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик
      Источник: 24 Канал
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