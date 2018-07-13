Следующим соперником Василия Ломаченко может стать легендарный Мэнни Пакьяо

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) восстанавливается после операции на плече. В это время его промоутер Боб Арум активно ищет ему будущих соперников.

Среди тех, против кого Василий Лосмаченко может выйти на ринг – легендарный Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO). Но это произойдет лишь в том случае, если филиппинец в ближайшем бою (15 июля в Куала-Лумпуре) победит обладателя титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукаса Маттисса (39-4, 36 КО). Об этом Боб Арум рассказал изданию Boxing News 24.

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Еще одним соперником может быть победитель пары Рэй Бельтран (35-1-7, 21 КО) против Хосе Педраза (24-1, 12 КО). Поединок между ними запланирован на 25 августа.

Что касается Василия Ломаченко, то Боб Арум заявил, что восстановление после операции проходит успешно. Поэтому украинец может вернуться на ринг уже в конце ноября 2018 года.