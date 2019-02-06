Слежка за журналисткой в Одессе: полиция отреагировала на заявление активистки

Журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца каждый день за ней следят. Полиция Одессы проводит проверку относительно ее заявления.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сказал, что пока правоохранители не получали заявления от журналистки, однако отреагировали на сообщения в СМИ, пишет "Украинская правда".

Читайте также: Покушение на Михайлика: одесский активист заявил о том, что у него забрали охранников

Представитель полиции заявил, что этот факт уже зарегистрировали в установленном законом порядке в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Поэтому полиция Одессы проводит проверку, в ходе которой выяснит все обстоятельства. После этого, по словам Тракала, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Если информация подтвердится, то будем решать вопрос о внесении сведений в ЕРДР и будет дана соответствующая правовая квалификация этому событию,

– добавил он.

Журналистка Екатерина Маденс заявила, что за ней начали следить после того, как она опубликовала сообщение на Facebook-странице. Общественные активисты напомнили, что Екатерина Гандзюк начала замечать, что за ней следят как минимум за полгода до нападения.

Что известно про Екатерину Маденс? Журналистка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Труханове и его “бизнес-партнере” Владимире Галантернике. Вместе со своим мужем Екатерина много работала и писала, в частности, и о покушении на активиста Олега Михайлика.