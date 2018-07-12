19:15
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Слезы, радость и песни. Как Хорватия праздновала выход в финал ЧМ-2018

291 Читати новину українською
Фанаты сборной Хорватии
Фанаты сборной Хорватии / Getty Images

Сборная Хорватии получила путевку в финал ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Англии в дополнительное время – 2: 1.

Хорваты стали первой командой в истории ЧМ, которая пробилась в финал, отыграв три матча с дополнительным временем. На стадии плей-офф в 1/8 финала хорваты в серии пенальти обыграли Данию (основное и дополнительное время – 1: 1), а в 1/4-й таким же образом справились со сборной России.

Читайте также: Хорватия победила Англию и вышла в финал Чемпионата мира

Британские СМИ показали, как отреагировали на победу сборной Хорватии в столице этой страны – Загребе.

Также после матча игроки сборной Хорватии сошли с ума от счастья и радовались, как-будто уже стали чемпионами мира.

 

We arrived in our hotel, time to celebrate just a little bit!

Публикация от Zlatko Dalic (@daliczlatko)

 

Ajmoooooo!

Публикация от Sime Vrsaljko (@simevrsaljko2)

 

Proslava plasmana u finale! Hvala svima koji ste uz nas! #beproud

Публикация от Zlatko Dalic (@daliczlatko)

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Хорватия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
183
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Польские полицейские открыли огонь по украинским заробитчанам: есть раненые
 23 февраля , 14:01
Vodafone прекратил работу в так называемой "ЛНР"
 22 февраля , 18:23
В террористической "ДНР" прогремел взрыв: в соцсетях пишут о жертвах
 20 января , 20:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук