Слезы, радость и песни. Как Хорватия праздновала выход в финал ЧМ-2018

Сборная Хорватии получила путевку в финал ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Англии в дополнительное время – 2: 1.

Хорваты стали первой командой в истории ЧМ, которая пробилась в финал, отыграв три матча с дополнительным временем. На стадии плей-офф в 1/8 финала хорваты в серии пенальти обыграли Данию (основное и дополнительное время – 1: 1), а в 1/4-й таким же образом справились со сборной России.

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Британские СМИ показали, как отреагировали на победу сборной Хорватии в столице этой страны – Загребе.

Также после матча игроки сборной Хорватии сошли с ума от счастья и радовались, как-будто уже стали чемпионами мира.