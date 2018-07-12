Слезы, радость и песни. Как Хорватия праздновала выход в финал ЧМ-2018
Сборная Хорватии получила путевку в финал ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Англии в дополнительное время – 2: 1.
Хорваты стали первой командой в истории ЧМ, которая пробилась в финал, отыграв три матча с дополнительным временем. На стадии плей-офф в 1/8 финала хорваты в серии пенальти обыграли Данию (основное и дополнительное время – 1: 1), а в 1/4-й таким же образом справились со сборной России.
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Британские СМИ показали, как отреагировали на победу сборной Хорватии в столице этой страны – Загребе.
Также после матча игроки сборной Хорватии сошли с ума от счастья и радовались, как-будто уже стали чемпионами мира.
Источник: 24 Канал
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