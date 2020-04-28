Слончака, который подрался с полицейским, отправили под ночной домашний арест
Экс-заместителю мэра Киева Владимиру Слончаку суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Накануне он попал в громкий скандал, ударив полицейского.
Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева, заседание транслировала "Судебная власть Украины" онлайн в ютубе.
Слончак должен находиться дома с 23.00 до 6:00 утра. Срок пресечения – до 27 июня.
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Как прошло заседание
Слончак заявил, что до сих пор занимает должность заместителя главы КГГА Виталия Кличко, потому что "распоряжение об увольнении не получил".
Сторона обвинения сообщила, что у пострадавшего полицейского диагностированы ушибы лица и сотрясение мозга. Прокурор считает, что Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил правоохранителя.
Реакция Слончак и его адвоката
Адвокат Владимира Слончак назвал подозрение и риски необоснованными.
По словам защитника, ни одна камера не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой. Адвокат отмечал, что круглосуточный арест – слишком суровая мера.
Он добавил, что в стычке именно Слончак получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, вследствие чего попал в больницу скорой помощи. Слончак также заявил, что во время задержания его "безосновательно 6:00 продержали в наручниках".
Свое агрессивное поведение со стражем чиновник вновь назвал лишними эмоциями.
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Что известно о задержании Владимира Слончака
- 26 апреля полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение ПДД – водитель нк включила фары.
- За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко. С ней в машине был теперь уже бывший заместитель Владимира Кличко Владимир Слончак.
- Полицейские заподозрили, что водитель была в нетрезвом состоянии. Женщина отказалась пройти тест на драгер.
- Выйдя из автомобиля, Слончак начал кричать на патрульных, мешать, угрожать расправой и ударил полицейского.
- После этого Слончака задержали и поместили в изолятор временного содержания.
- В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.
Скандал с Владимиром Слончак: смотрите видео