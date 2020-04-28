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      Слончака, который подрался с полицейским, отправили под ночной домашний арест

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      Слончака, который подрался с полицейским, отправили под ночной домашний арест

      Экс-заместителю мэра Киева Владимиру Слончаку суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Накануне он попал в громкий скандал, ударив полицейского.

      Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева, заседание транслировала "Судебная власть Украины" онлайн в ютубе.

      Слончак должен находиться дома с 23.00 до 6:00 утра. Срок пресечения – до 27 июня.

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      Как прошло заседание

      Слончак заявил, что до сих пор занимает должность заместителя главы КГГА Виталия Кличко, потому что "распоряжение об увольнении не получил".

      Сторона обвинения сообщила, что у пострадавшего полицейского диагностированы ушибы лица и сотрясение мозга. Прокурор считает, что Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил правоохранителя.

      Реакция Слончак и его адвоката

      Адвокат Владимира Слончак назвал подозрение и риски необоснованными.

      По словам защитника, ни одна камера не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой. Адвокат отмечал, что круглосуточный арест – слишком суровая мера.

      Он добавил, что в стычке именно Слончак получил сотрясение мозга и ушиб челюсти, вследствие чего попал в больницу скорой помощи. Слончак также заявил, что во время задержания его "безосновательно 6:00 продержали в наручниках".

      Свое агрессивное поведение со стражем чиновник вновь назвал лишними эмоциями.

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      Что известно о задержании Владимира Слончака

      • 26 апреля полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение ПДД – водитель нк включила фары.
      • За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко. С ней в машине был теперь уже бывший заместитель Владимира Кличко Владимир Слончак.
      • Полицейские заподозрили, что водитель была в нетрезвом состоянии. Женщина отказалась пройти тест на драгер.
      • Выйдя из автомобиля, Слончак начал кричать на патрульных, мешать, угрожать расправой и ударил полицейского.
      • После этого Слончака задержали и поместили в изолятор временного содержания.
      • В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

      Скандал с Владимиром Слончак: смотрите видео

      Автор: Северин Трач
      Теги: Арест Новости Украины Скандал Полиция Новости Киева Решение суда Задержание Слончака КГГА Новости политики
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