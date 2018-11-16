Словакия – Украина: видео голов матча Лиги наций
В матче между сборными Словакии и Украины в Лиге нации счет был открыт уже на шестой минуте встречи. Мяч влетел в ворота сборной Украины.
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Словаки разыграли штрафной, Гамшик сбросил под удар Руснаку. Последний нанес не слишком сильный удар, но мяч прошел низом и влетел в ворота сборной Украины.
Видео гола Руснака в ворота сборной Украины
А на 26-й минуте счет стал 2:0 в пользу сборной Словакии. На этот раз ошибся Бойко, который не справился с ударом Куцки.
Видео гола Куцки
Второй тайм начался с гола сборной Украины. Забил Коноплянка с паса Караваева.
Видео гола Коноплянки
И после этого словаки снова увеличили преимущество до двух голов. Сначала Мак попал в штангу, а затем Зреляк пяткой переправил мяч в ворота сборной Украины.
Впоследствии счет разгромным сделал Мак. Ему дали принять, обработать и пробить по воротам сборной Украины из-за пределов штрафной.
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