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      Словакия – Украина: видео голов матча Лиги наций

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      Словакия – Украина відео голов
      Словакия – Украина відео голов / ФФУ

      В матче между сборными Словакии и Украины в Лиге нации счет был открыт уже на шестой минуте встречи. Мяч влетел в ворота сборной Украины.

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      Словаки разыграли штрафной, Гамшик сбросил под удар Руснаку. Последний нанес не слишком сильный удар, но мяч прошел низом и влетел в ворота сборной Украины.

      Видео гола Руснака в ворота сборной Украины

       

      А на 26-й минуте счет стал 2:0 в пользу сборной Словакии. На этот раз ошибся Бойко, который не справился с ударом Куцки.

      Видео гола Куцки 

       

      Второй тайм начался с гола сборной Украины. Забил Коноплянка с паса Караваева.

      Видео гола Коноплянки

      И после этого словаки снова увеличили преимущество до двух голов. Сначала Мак попал в штангу, а затем Зреляк пяткой переправил мяч в ворота сборной Украины.

      Впоследствии счет разгромным сделал Мак. Ему дали принять, обработать и пробить по воротам сборной Украины из-за пределов штрафной.

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Лига наций
      Источник: 24 Канал
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