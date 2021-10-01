"Слуга народа" обсудит отставку Разумкова в Трускавце

Нардепы монобольшинства приехали в Трускавец на очередной съезд партии. Одной из топовых тем обсуждения будет отставка спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Об этом журналистам 24 канала эксклюзивно рассказал один из депутатов "Слуги народа". Он отметил, что пока неясно, произойдет ли это прямо в первый день съезда.

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"Слуги" будут говорить о Разумкове

Нардеп отмечает, что Разумков перестал вести себя как представитель "Слуги народа". В своем телеграме одна из "слуг" Виктория Василевская-Смаглюк написала, что обсуждение в Трускавце судьбы Разумкова в парламенте безусловно будет.

Телефон разрывается от звонков журналистов по поводу того, будет ли обсуждаться на фракции отставка Дмитрия Разумкова. Конечно, будет. И будут последствия этого обсуждения. Главное при этом не путать личное с государственным,

– отметила нардеп.

Независимо от того, проголосуют отставку или нет, по мнению Василевской-Смаглюк, парламентский кризис неизбежен.

Отставка Разумкова: что важно понимать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подал два обращения по сбору подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Одно – от фракции, другое – лично от себя как ее председателя.

Он получит подписные листы, на которых будет собирать подписи, чтобы инициировать увольнение Разумкова с должности.

Чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов.

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не должен быть членом какой-либо фракции. Поэтому сейчас Разумков не является полноправным членом "Слуги народа", хотя и прошел в Раду №1 по их списку.

Сам же Разумков не исключает, что его попытаются лишить депутатского мандата.