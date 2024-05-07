"Ешьте кашу и любите Украину": что известно о погибшем на войне Назарии Гринцевиче

К сожалению, днем 7 мая Украину всколыхнула печальная весть. На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич, которому был всего 21 год.

О его смерти сегодня сообщил заместитель командира БрСпН "Азов" Никита Надточий. Защитнику всего два месяца назад – 10 марта, исполнился 21 год. Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.

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Что известно об украинском защитнике

Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" три месяца вместе с побратимами держал оборону на "Азовстали", после чего попал в плен. Более 4 месяцев его держали в колонии оккупированной так называемой "ДНР". Известно, что боец был одним из самых молодых военных, которые участвовали в обороне "Азовстали".

В рамках большого обмена пленными, состоявшегося 21 сентября 2022 года, Назария Гринцевича вместе с 215 украинскими военнопленными вернули домой. После освобождения он вместе с товарищами основал подразделение "Контакт 12". Там "Гринка" был командиром взвода оптических наблюдателей

Гибель Назария Гринцевича прокомментировал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр и экс-командира полка "Азов" Максим Жорин.

Назарий Гринцевич "Гринка". В 18 лет он уже воевал на Азовстали, потом вернулся из плена, встал снова в строй и погиб в бою. Несмотря на такой возраст, ему не нужно было объяснять, зачем защищать свою страну,

– написал он.

Назарий "Гринка" Гринцевич" / Фото Марианны Колос

Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину,

– эти слова Назария навсегда останутся в памяти его родных, друзей и побратимов.

Назарий "Гринка" Гринцевич" / Фото Марианны Колос

Известно, что войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с побратимами удерживал "Азовсталь". Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков. Так продолжалось пока не поступил приказ о сохранении жизни.

Трагические потери Украины в войне

Накануне стало известно, что во время выполнения задания на фронте 5 мая погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – через 15 дней у него должен был быть день рождения. Герой защищал нашу страну на Авдеевском направлении.

Известный по роли воина из рекламы Новой почты военный Евгений Шумилов погиб на фронте. Мужчина был актером театра и кино, однако выбрал путь защиты страны еще два года назад. Евгений погиб, защищая раненого собрата.

Во время выполнения боевого задания погиб видеооператор и военнослужащий Юрий Силюк. Он воевал в Донецкой области. До мобилизации мужчина работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.

На войне с Россией погиб военный 3 батальона бригады "Ураган" Игорь Черноусов с позывным "Торнадо". Побратимы военного отметили, что Игорь был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь.

Редакциявыражает свои соболезнования семье и близким погибшего защитника, который до последнего вздоха защищал наше государство. Вечная память!