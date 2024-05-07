"Ешьте кашу и любите Украину": что известно о погибшем на войне Назарии Гринцевиче
Источник:Суспильное Винница
К сожалению, днем 7 мая Украину всколыхнула печальная весть. На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич, которому был всего 21 год.
О его смерти сегодня сообщил заместитель командира БрСпН "Азов" Никита Надточий. Защитнику всего два месяца назад – 10 марта, исполнился 21 год. Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.
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Что известно об украинском защитнике
Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" три месяца вместе с побратимами держал оборону на "Азовстали", после чего попал в плен. Более 4 месяцев его держали в колонии оккупированной так называемой "ДНР". Известно, что боец был одним из самых молодых военных, которые участвовали в обороне "Азовстали".
В рамках большого обмена пленными, состоявшегося 21 сентября 2022 года, Назария Гринцевича вместе с 215 украинскими военнопленными вернули домой. После освобождения он вместе с товарищами основал подразделение "Контакт 12". Там "Гринка" был командиром взвода оптических наблюдателей
Гибель Назария Гринцевича прокомментировал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр и экс-командира полка "Азов" Максим Жорин.
Назарий Гринцевич "Гринка". В 18 лет он уже воевал на Азовстали, потом вернулся из плена, встал снова в строй и погиб в бою. Несмотря на такой возраст, ему не нужно было объяснять, зачем защищать свою страну,
– написал он.
Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину,
– эти слова Назария навсегда останутся в памяти его родных, друзей и побратимов.
Известно, что войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с побратимами удерживал "Азовсталь". Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков. Так продолжалось пока не поступил приказ о сохранении жизни.
Трагические потери Украины в войне
- Накануне стало известно, что во время выполнения задания на фронте 5 мая погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – через 15 дней у него должен был быть день рождения. Герой защищал нашу страну на Авдеевском направлении.
- Известный по роли воина из рекламы Новой почты военный Евгений Шумилов погиб на фронте. Мужчина был актером театра и кино, однако выбрал путь защиты страны еще два года назад. Евгений погиб, защищая раненого собрата.
- Во время выполнения боевого задания погиб видеооператор и военнослужащий Юрий Силюк. Он воевал в Донецкой области. До мобилизации мужчина работал на Волынском телевидении и на Hromadske.Volyn, также сотрудничал со всеукраинскими телеканалами.
- На войне с Россией погиб военный 3 батальона бригады "Ураган" Игорь Черноусов с позывным "Торнадо". Побратимы военного отметили, что Игорь был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь.