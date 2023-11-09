Дееспособность Путина под вопросом: у Зеленского сказали, что на это указывает

В сети активно распространяются новости якобы Владимир Путин умер и страной руководят двойники. За последние годы вбросов о смерти президента России накопилось немало, а подтвердить или опровергнуть заявления о двойниках и назвать их количество не может никто.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал об отношении к теории того, что у Путина несколько двойников, а настоящий умер несколько недель или месяцев назад.

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"Нет, я не сторонник этой теории. Я считаю, что просто его (Путина - 24 Канал) дееспособность может быть под вопросом", – сказал Подоляк.

Почему в публичном пространстве увеличилось присутствие Патрушева: смотрите видео

Теории морозильников

Советник главы ОПУ отметил, что в публичном пространстве существенно увеличилось присутствие секретаря Совбеза России Николая Патрушева. К тому же, он комментирует те темы, которые никогда не комментировал.

Ранее Патрушев рассказывал чепуху о войне и биолаборатории, однако сейчас еще и комментирует события, касающиеся внутриполитического и внутриэкономического процесса в России.

Он себя ведет как регент при непонятно ком. Это не говорит о том, что теории морозильников верны. Я все же более прагматично на это смотрю,

– отметил Подоляк.

По его словам, дееспособность субъекта Путина под вопросом. Вряд ли он может критически относиться к происходящему. Увеличение присутствия в публичном пространстве Патрушова-старшего на нетипичных для него темах дает материал, чтобы посмотреть, что происходит в России.

Вбросы о "смерти" и двойниках Путина

Тему "смерти" Путина и существование его двойников поднимают сами россияне. Однако власти пытаются всевозможными способами оправдаться. Спикер диктатора Дмитрий Песков отчаянно пытается опровергнуть заявления о "смерти Путина", но все его заявления оказывают обратный эффект.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер сказал, что во время поездки в Мариуполь, в Ростов и во время выступления после гибели Евгения Пригожина были разные люди. Вероятно, двойников Путина выбирают по росту, ведь его нельзя изменить. Однако люди, похожие на президента России, отличаются во внешности, жестикуляции и поведении.

Россияне сами путаются в своих заявлениях о смерти Путина, отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Оккупанты могут сообщить о смерти человека похожего на президента, а потом сказать, что это был двойник.