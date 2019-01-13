Смерть рабочего на стройплощадке в Одессе вылилась в скандал: детали

12 января в Одессе на строительной площадке вблизи местного дельфинария, который располагается на пляже Ланжерон, в результате падения строительного крана погиб рабочий.

Об этом сообщает пресс–служба Нацполиции области. Других деталей правоохранители не сообщили.

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В Одессе в результате падения строительного крана погиб рабочий

Известно лишь, что на месте инцидента работала следственно-оперативная группа Приморского отделения.

Кроме того, полиция обнародовала фото с места трагедии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

По информации местного издания "Думская", имя рабочего – Вадим П. и родился он в 1986 году. Мужчина был разнорабочим и работал на подрядную организацию, которая выполняла работы по передислокации подсобных контейнеров. Погибший непосредственно в этих работах участие не принимал участия, но находился рядом.

"Произошло падение крана, который был нанят для подрядных работ рядом с застройкой. Сразу же было оповещены правоохранительные органы и медики. На этом этапе мы, прежде всего, заинтересованы в прозрачности рассмотрения события, мы потеряли человека", – рассказал ресурсу представитель застройщика.

Погибший родился в 1986 году и работал на объекте разнорабочим

В то же время исполняющий обязанности директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислав Терлецкий утверждает, что работников медицинской службы долго не подпускали к месту трагедии.

Первый вызов поступил в 15:03, и уже в 15:15 бригада была на месте, однако на территорию их не пустили неизвестные, заявив, что там работает частная скорая помощь. Информации о состоянии пострадавшего не дали. Второй вызов поступил в 22:20, однако и на этот раз люди в черном препятствовали и долго не пускали. Пришлось пробиваться с боями. Попав к телу рабочего, медики констатировали его смерть, но что стало ее причиной, им неизвестно – этим должны заняться эксперты,

– отметил он.

Правда, по словам советника начальника областной полиции Руслана Форостяка, уже в 16:15 на месте была скорая помощь, которая констатировала смерть и сообщила о случившемся полиции. Впоследствии, говорит он, на место прибыла следственно-оперативная группа, которая, согласно закону, запретила трогать сам кран и нарушать обстановку на месте происшествия.

Кроме того, Форостяк не уточнил, была ли "скорая" государственной или частной, а о вечернем вызове медиков вообще не вспомнил.

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Медики утверждают, что их долго не подпускали к телу

Отрицают, что препятствовали "скорой", и застройщики. Как убеждают, они мужчина умер мгновенно, и смерть была настолько явной, что медицинская помощь просто была не нужна.

Первой на место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая имеет все полномочия в таких случаях. Она провела все необходимые процедуры. Очередной судебно-медицинский эксперт констатировал факт смерти. После этого начался процесс извлечения тела из-под техники. В связи с технической сложностью он продолжался до поздней ночи. Медики забрали тело после этого,

– утверждают представители застройщика.

Также он сообщил, решение о ходе выполнения работ принимал оператор крана.

"В сторону заказчика не поступало ни одного замечания от оператора или компании-подрядчика. Все работы велись на основании договорных отношений", – добавил мужчина.



Все решения относительно работ принимал оператор крана

По его словам, родным и близким погибшего сообщили о ситуации, и те прибыли через некоторое время после трагедии.

Заметим, после трагедии вспыхнула потасовка, которую устроили активисты, пришедшие на стройплощадку.

"Они заявили, что ЧП должны зафиксировать полицейские (хотя они и так это делали), и через несколько часов покинули место происшествия. Во время конфликта между ними и охраной прозвучало несколько выстрелов. По предварительным данным, один из охранников стрелял в воздух из стартового пистолета. Стрелявшего доставили в отделение полиции, установили личность, взяли объяснения и отпустили. Охраной объекта занималась фирма "Зевс", – пишут СМИ.

Напомним, в Одессе не раз активисты протестовали против незаконных застроек на пляже Ланжерон. В частности, одна из последних таких акций вылилась в столкновения с правоохранителями, сопровождавшиеся применением петард и слезоточивого газа.