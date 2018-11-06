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      Смерть рэпера Mac Miller: названа точная причина

      51 Читати новину українською
      Мак Миллер
      Мак Миллер / GettyImages

      В сентябре американский рэпер Mac Miller умер, его тело нашли в его доме после нескольких часов после его смерти. Судмедэксперты пришли к выводу, что артист погиб от передозировки опиоидным анальгетиком фентанилом, кокаином и алкоголем.

      Как сообщает издание TMZ, рэппер был найден мертвым в "позе человека, который молится". Отмечается, что Миллер лежал на кровати на коленях лицом вниз, а из его носа текла кровь.

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      Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили обезболивающие опиоидные препараты оксикодон, гидрокодон, стимулятор, успокаивающее средство, а также несколько пакетов с белым порошком и пустую бутылку алкоголя.


      Мак Миллер умер от передозировки наркотиками и алкоголем / Getty Images

      Напомним, что 7 сентября в Калифорнии умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Малкольм Джеймс Маккормик). Накануне смерти рэпер пригласил друзей к себе. Вероятно, именно во время вечеринки Мак Миллер и умер.

      Кто такой Мак Миллер?
      Американский рэп-исполнитель, увлекался хип-хопом с 15 лет. Настоящее имя артиста – Малкольм Джеймс Маккормик, однако из-за его неблагозвучности певец решил взять творческий псевдоним Мак Миллер. Первую песню рэпер записал в 2007 году, а в 2010 году вышел дебютный клип к треку "Knock Knock". В то же время молодой композитор, который умел играть на барабанах, пианино и гитаре, участвовал в записях джазовых композиций. Такая практика сказалась на карьере Мак Миллера. Чуть ли не каждый год он выпускал новые альбомы и гастролировал по стране с новыми композициями.

      Большое внимание общественности привлекала и личная жизнь Мак Миллера. В сентябре 2016 года артист начал отношения с певицей Арианой Гранде. Пара устраивала совместные выступления и записала песню "The Way". Знаменитостям пророчили помолвку, но в мае они объявили о разрыве отношений. Сразу после этого Ариана Гранде обручилась с ведущим Питом Дэвидсоном.

      Теги: Музыка LifeStyle Потери
      Источник: 24 Канал
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