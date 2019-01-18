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      Смертельная корь в Украине: в Ровненской области новая жертва болезни

      19 Читати новину українською
      На Ровненщине умер 27-летний мужчина от кори
      На Ровненщине умер 27-летний мужчина от кори / tenplay.com.au

      На Ровненщине зарегистрировали летальный случай от кори – умер 27-летний мужчина из Дубровицкого района.

      Мужчина заболел 2 января, пишет Ровненский областной лабораторный центр.

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      А уже 11 января обратился за помощью, после чего его сразу госпитализировали. Лечение не дало положительного результата и 15 января мужчина скончался.

       
      Корь – что это?

      Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение

      В сообщении отмечается, что мужчина был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета. Это осложнило течение кори.

      Медики поставили окончательный диагноз – корь, тяжелое течение. Острый менингоэнцефалит.

      Епідемія кору в Україні
      Эпидемия кори в Украине

      На Ровненщине с начала 2019 года зарегистрировано 827 случаев кори. Среди заболевших 570 (69%) детей. Самая высокая заболеваемость наблюдается в Гощанском, Ровенском и Костопильском районах.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Корь Медицина
      Источник: 24 Канал
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