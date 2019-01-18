Смертельная корь в Украине: в Ровненской области новая жертва болезни

На Ровненщине зарегистрировали летальный случай от кори – умер 27-летний мужчина из Дубровицкого района.

Мужчина заболел 2 января, пишет Ровненский областной лабораторный центр.

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А уже 11 января обратился за помощью, после чего его сразу госпитализировали. Лечение не дало положительного результата и 15 января мужчина скончался.

Корь – что это? Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение

В сообщении отмечается, что мужчина был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета. Это осложнило течение кори.

Медики поставили окончательный диагноз – корь, тяжелое течение. Острый менингоэнцефалит.



Эпидемия кори в Украине

На Ровненщине с начала 2019 года зарегистрировано 827 случаев кори. Среди заболевших 570 (69%) детей. Самая высокая заболеваемость наблюдается в Гощанском, Ровенском и Костопильском районах.

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