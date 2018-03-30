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Смертельная перестрелка в Харькове: полиция обнародовала фоторобот стрелка

299 Читати новину українською
Место стрельбы в Харькове
Место стрельбы в Харькове / Полиция

В четверг вечером, 29 марта, в Харькове из автомата расстреляли двух человек, один из которых впоследствии скончался. Полиция объявила план перехвата.

По данным полиции, один из подозреваемых – мужчина ростом около 170 см, худощавого телосложения, большие глаза, темные густые брови, с бородой. На вид ему 30-35 лет.

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Он был одет в темную одежду.

Подозреваемый в стрельбе в Харькове

"Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о местонахождении преступника, просим предоставить ее по телефонам: +380 (67) 574 3553, +380 (67) 919 11 02, 102 или (057) 737-23-46 в дежурную часть Слободского отдела полиции или другим удобным для вас способом ", – заявили в полиции.

Напомним, вечером 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов неизвестные из автомата расстреляли группу кавказцев, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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