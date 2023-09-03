В авто было полно детей: в ДТП в Ровненской области погибла 3-летняя девочка, много пострадавших

В Ровненской области 3 сентября произошло жуткое ДТП. В результате аварии погиб ребенок, а еще восемь человек пострадали.

Автопроисшествие случилось 3 сентября в 14:00 в селе Малушка Ровненского района. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

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В Ровненской области произошло ужасное ДТП

В Малушке около обеда столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего один ребенок погиб, а еще 8 человек пострадали.

Пострадавшие госпитализированы в больницу. Для деблокирования тела погибшего ребенка привлекали 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС,

– говорится в сообщении.

В полиции Ровенщины уточнили, что сообщение о ДТП на трассе Городище – Ровно – Староконстантинов поступило в 13:40. Предварительно правоохранители установили, что 35-летний водитель Opel Vectra выезжал с обочины, чтобы развернуться в неустановленном месте.

В этот момент и произошло столкновение с попутной легковушкой Skoda Octavia, за рулем которой был 27-летний житель Сарненского района. В салоне автомобиля Opel находились местные жители:

водитель,

его 31-летняя жена,

четверо детей от 1 до 6 лет.

Трехлетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали 8 человек:

водитель Opel, его жена и 6-летняя дочь находятся в тяжелом состоянии,

находятся в тяжелом состоянии, еще двоих пострадавших детей доставили в медучреждения с травмами разной степени,

доставили в медучреждения с травмами разной степени, водителя Skoda и его двух пассажиров, 38-летнего жителя Сарненщины и 48-летнего волынянина, также доставили в больницу.

Следователи начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями, повлекшее смерть потерпевшего".

"У водителей отобраны биологические образцы. Транспортные средства изъяты. Движение на этом участке автодороги возобновлено", – подытожили в полиции.

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