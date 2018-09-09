Смертельное ДТП на 6-й станции Фонтана в Одессе: СМИ уточнили информацию о жертвах

В результате аварии на Фонтанской дороге в Одессе предварительно погибло два человека, а не три, как это считалось ранее.

Как сообщает ТСН со ссылкой на полицию, информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП оказалась ошибкой.

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Следовательно, количество жертв аварии остается на изначально объявленном уровне – двое погибших и пятеро травмированных.



По словам правоохранителей, двое человек погибло на месте инцидента, а третий пострадавший, о котором говорилось, как о погибшем в машине скорой помощи, – на самом деле жив.

Напомним, 8 сентября вечером в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – авто BMW на большой скорости столкнулось с автомобилем Skoda и влетело в остановку с людьми. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, вероятного виновника ДТП задержали – им оказался 27-летний одессит.