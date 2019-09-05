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      Смертельное ДТП с детьми на Львовщине: известны подробности инцидента

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      На Львовщине туристический автобус, который вез детей на гастроли в Польшу, столкнулся с микроавтобусом, которым управлял гражданин Германии. Случилось это 4 сентября. Водитель микроавтобуса погиб на месте ДТП, 12 детей сейчас в больнице. Травмы получили и водители автобуса, которые везли детей.

      Что случилось

      4 сентября туристический "Неоплан" ехал из Черниговщины в Польшу. В салоне было 45 детей, четверо руководителей группы и водители. Вдруг в автобус влетел "Мерседес Вито", который выехал на полосу встречного движения. Бус отбросило в еще один автомобиль.

      Читайте также: Жуткое ДТП с детьми на Львовщине: что известно о состоянии пострадавших

      "Дети из автобуса вышли самостоятельно. В помощи нуждались два водителя автобуса, которые были травмированы. И также необходимо было деблокировать водителя "Мерседеса Вито", который погиб", – отметил заместитель начальника оперативного центра ГСЧС Владимир Дубасик.

      Страшна ДТП з дітьми на Львівщині:
      В автобус влетел "Мерседес Вито" по встречному движению

      Страшна ДТП з дітьми на Львівщині:
      Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, детей и других водителей госпитализированы

      5 сентября на место аварии прибыли представители фирмы-перевозчика. Механики констатируют: автобус восстановлению не подлежит. Удар пришелся на водительскую сторону. Водитель автобуса рассказал, что "Мерседес" неожиданно вылетел на встречку. Водитель уснул или потерял сознание – это выясняет полиция.

      "По предварительной информации, 31-летний гражданин Германии на автомобиле "Мерседес Вито" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автобусом "Неоплан", который перевозил группу детей из Черниговской области в Краков. От удара автомобиль "Вито" бросило на автомобиль "Фольцваген", – пояснила пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

      Каково состояние пострадавших

      12 детей оперативно госпитализировали во львовскую больницу.

      У шестерых детей диагностировано сотрясение головного мозга, у остальных детей – ушибы, ссадины, царапины туловища, лица. Они осмотрены все нашими специалистами: хирургом, нейрохирургом, травматологом, лор-врачом,
      – пояснил заместитель главного врача городской детской больницы Федор Осым.

      Страшна ДТП з дітьми на Львівщині:
      В салоне автобуса было 45 детей

      Оба водителя – тоже в больнице.

      "Водитель, который был за рулем, получил травмы: перелом ноги и трещину костей. А второй водитель спал в спальнике. Его зажало. Переломов нет. Но гематома и ушибы большие", – сказал представитель перевозчика Виктор Иванец.

      5 сентября во Львов из Сновска выехал уже другой автобус, который должен забрать испуганных детей домой. Из больницы госпитализированных также отпускают.

      Нам очень помогали все. Водители останавливались, все помогали детям, вещи выносили. Полиция, приехали председатели поселковых советов. Все настолько откликнулись. Это было так приятно. Никто не стоял в стороне,
      – поблагодарила руководитель фольклорного коллектива Светлана Горбатович.

      Страшна ДТП з дітьми на Львівщині:
      Детей должны забрать обратно домой

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      5 сентября
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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова Дети и несовершеннолетние Жертвы
      Источник: 24 канал
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