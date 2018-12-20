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      Смертельное ДТП в Харькове: суд над Зайцевой и Дроновым перенесли из-за новых доказательств

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      Суд над Зайцевой и Дроновым перенесли на 8 января из-за новых доказательств по делу
      Суд над Зайцевой и Дроновым перенесли на 8 января из-за новых доказательств по делу / Фото из открытых источников

      Появились новые доказательства по делу Зайцевой и Дронова, которые причастны к смертельному ДТП в Харькове. В четверг, 20 декабря, во время очередного заседания адвокат Геннадия Дронова подал в суд результат новой автотехнической экспертизы, которую провели в Днепре.

      Прокуратура и защита Алены Зайцевой попросили время на ознакомление с материалами, поэтому суд снова перенес заседание. В этот раз на 8 января.

      Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: состоялся очередной суд над Зайцевой и Дроновым

      Отметим, что во время вчерашнего заседания пытались выяснить, была ли Алена Зайцева под действием наркотиков, так как повторный анализ не дал исчерпывающего ответа.

      Как известно, врач, которая брала на месте анализы у Зайцевой и установила наличие кодеина в ее организме – исчезла еще летом. А Зайцева сразу после аварии пояснила, что накануне употребляла лекарства, в которых может содержаться это вещество. Как известно, кодеин используют в лекарствах, в частности, от боли и кашля. Сейчас судьи не имеют доказательств количества вещества в организме.

      Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Криминальные новости Судьи ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
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