Смертельное ДТП в Харькове: суд над Зайцевой и Дроновым перенесли из-за новых доказательств

Появились новые доказательства по делу Зайцевой и Дронова, которые причастны к смертельному ДТП в Харькове. В четверг, 20 декабря, во время очередного заседания адвокат Геннадия Дронова подал в суд результат новой автотехнической экспертизы, которую провели в Днепре.

Прокуратура и защита Алены Зайцевой попросили время на ознакомление с материалами, поэтому суд снова перенес заседание. В этот раз на 8 января.

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Отметим, что во время вчерашнего заседания пытались выяснить, была ли Алена Зайцева под действием наркотиков, так как повторный анализ не дал исчерпывающего ответа.

Как известно, врач, которая брала на месте анализы у Зайцевой и установила наличие кодеина в ее организме – исчезла еще летом. А Зайцева сразу после аварии пояснила, что накануне употребляла лекарства, в которых может содержаться это вещество. Как известно, кодеин используют в лекарствах, в частности, от боли и кашля. Сейчас судьи не имеют доказательств количества вещества в организме.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.